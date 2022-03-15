Вгудок

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Федякова
    Как всегда на "железке"! Принцип: ты начальник - я дурак. А если по другому, то найдем за что тебя выкинуть с работы ...Клоун или чернокн...
  • Андрей Корольков
    А непошли ли они на хрен со своим патентным правом. Копировать все что нужно.«Сапсаны» РЖД уто...
  • Boris Max
    ну ну... скоро будет без виз для всех россиян... Путин уже распорядился Шойгу приготовиться....)))))«Сапсаны» РЖД уто...

«Железная дорога позволила увидеть кулак, занесённый над Донбассом». (с) Роль сети РЖД и будни стальных магистралей во время спецоперации на Украине глазами военного эксперта

«Железная дорога позволила увидеть кулак, занесённый над Донбассом». (с) Роль сети РЖД и будни стальных магистралей во время спецоперации на Украине глазами военного эксперта

В практически любом военном конфликте железные дороги играют одну из ключевых ролей. Это и передислокация войск и техники, и эвакуация мирного населения, и снабжение, обеспечение или перевозка промышленных объектов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх