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Армию, собранную из добровольцев и мобилизованных, этих испачканных в штурмах солдат, этот закаленный в боях молодой офицерский корпус — всех наших героев-фронтовиков надо искренне и деятельно любить ©

Армию, собранную из добровольцев и мобилизованных, этих испачканных в штурмах солдат, этот закаленный в боях молодой офицерский корпус — всех наших героев-фронтовиков надо искренне и деятельно любить ©

Техника и русский солдат в грязи весенней распутицы.  Такое здесь часто встретишь. На фронте. Не в тылу, конечно.

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Комментарии
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Амара Карпова
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
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7 час.
Амара Карпова
Я молюсь, чтобы каждый российский солдат Жизнь имел среди множества славных наград, Чтобы в каждом бою он победу нашёл И до отчего дома ногами дошёл.❤️❤️Я молюсь, чтобы каждый был жив! Каждый жил! Чтобы сам свою песню о счастье сложил!❤️🙏🙏🙏
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7 час.
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