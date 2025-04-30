Армию, собранную из добровольцев и мобилизованных, этих испачканных в штурмах солдат, этот закаленный в боях молодой офицерский корпус — всех наших героев-фронтовиков надо искренне и деятельно любить ©

Амара Карпова

Я молюсь, чтобы каждый российский солдат Жизнь имел среди множества славных наград, Чтобы в каждом бою он победу нашёл И до отчего дома ногами дошёл.❤️❤️Я молюсь, чтобы каждый был жив! Каждый жил! Чтобы сам свою песню о счастье сложил!❤️🙏🙏🙏