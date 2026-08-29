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ВС России поразили склад со стартовыми ускорителями для БПЛА FP-1 и FP-2

ВС России поразили склад со стартовыми ускорителями для БПЛА FP-1 и FP-2

Российские войска нанесли удар по складу в населенном пункте Милая Киевской области, где, по данным Минобороны России , хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2.

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