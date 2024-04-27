Директива Вашингтона осталась без внимания: Украина все равно атакует российские НПЗ

Всего через несколько дней после того, как администрация Байдена подписала новый пакет военной помощи Украине на миллиарды долларов, Киев начал серию атак дронов-камикадзе на российские нефтеперерабатывающие заводы.
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