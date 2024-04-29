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Руснак: узнать защищенность смартфона от попадания воды поможет классификатор IP

Руснак: узнать защищенность смартфона от попадания воды поможет классификатор IP

Ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак заявил, что пользователь может оценить, насколько его смартфон защищен от попадания внутрь посторонних объектов, с помощью классификатора Ingress Protection (IP).

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