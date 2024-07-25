Андрей Коваленко принял участие в рабочей группе по снижению административного давления на бизнес в Сахалинской области

Андрей Коваленко принял участие в заседании рабочей группы по вопросам снижения административного давления на бизнес в Сахалинской области под председательством первого заместителя Губернатора Сахалинской области – руководителя администрации Губернатора и Правительства Сахалинской области Сергея Байдакова.