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Станет всем теплей: 20 прекрасных фото, которые демонстрируют всю силу улыбки

Станет всем теплей: 20 прекрасных фото, которые демонстрируют всю силу улыбки

Если бы все люди стали немного чаще улыбаться – только представьте, насколько лучше стал бы наш мир! Потому что улыбка – это очень серьезная сила! В 2013 году австралийский путешественник и фотограф Джей Вайнштейн (Jay Weinstein) увидел улыбку, которая все изменила.

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