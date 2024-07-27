Мэр Челябинска Наталья Котова следит за откачкой воды в Ленинском районе. Фото

Мэр Челябинска Наталья Котова контролирует ход работ в Ленинском районе. На данный момент стационарную трехнасосную станцию МБУ «ЭВИС» по улице Толстого усилили техникой МЧС России по Челябинской области, сообщили в пресс-службе мэрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии