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Московский саблист Вячеслав Солдатенков завоевал бронзу на турнире «Балтийский старт»

Московский саблист Вячеслав Солдатенков завоевал бронзу на турнире «Балтийский старт»

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Московского городского физкультурно-спортивного объединения Вячеслав Солдатенков завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по фехтованию на саблях среди юношей в рамках Всероссийского кадетского турнира «Балтийский старт».

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