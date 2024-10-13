Политолог Безпалько: число желающих вступить в БРИКС показывает усталость от США

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что обширный список стран, проявивших интерес к вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США.
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