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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камбосос вызвал Гарсию: «Давай устроим уличную драку! К черту ринг! Используй все, что захочешь»

«Я выиграл больше поясов, чем ты когда-либо сможешь, даже мошенническим путем. Я лучше выйду и проиграю лучшим, как мужчина, чем буду жульничать с преимуществом в весе и допингом, как ты.

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