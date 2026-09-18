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Калуга-поиск

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В Калужской области стартовали выборы

В Калужской области стартовали выборы

Сегодня, 18 сентября, стартовали выборы в Калужской области. В 8 часов на территории региона открылись все избирательные участки.

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