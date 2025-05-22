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Бойцам сво из рузского округа отправили очередной груз помощи.

Бойцам сво из рузского округа отправили очередной груз помощи.

В зону проведения специальной военной операции из тучково отправился груженый армейский камаз. На борту – питьевая вода, лимонад, медикаменты, продукты питания, укрывной материал, инструменты, скобяные изделия и множество других полезных вещей – всего порядка 10 тонн.

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