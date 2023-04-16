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"Золотая" семья Золотаревичей: 50 лет брака отметила супружеская пара из Уссурийска

"Золотая" семья Золотаревичей: 50 лет брака отметила супружеская пара из Уссурийска

Золотых юбиляров супружеской жизни поздравили в управлении ЗАГС Уссурийска. Главными героями торжества стали Григорий и Елена Золотаревичи, прошедшие долгий и счастливый путь от школьного знакомства до 50-летия совместной жизни.

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