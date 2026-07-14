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Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ в мире

Основатель DeepSeek стал самым богатым создателем ИИ в мире

После нового раунда инвестиций Лян Вэньфэн обошел основателей Anthropic и OpenAIСмартфон Google Pixel 11 Pro Fold показали до анонсаОснователь DeepSeek Лян Вэньфэн стал самым богатым в мире предпринимателем, создавшим компанию, специализирующуюся на разработке моделей искусственного интеллекта.

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