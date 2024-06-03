Война за интересы Израиля: зачем Вашингтону Йемен?

На Ближнем Востоке обкатываются новые форматы колониального порабощения В минувшую среду американцы нанесли новые удары по хуситам в Йемене, уничтожив две противокорабельные ракеты, «которые были готовы к запуску», заявил CENTCOM (центральное командование ВС США).