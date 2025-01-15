❗️⚡️В эти минуты к своим целям на территории Украины "направляются": - гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал", пуск произвели истребители МиГ-31К; - крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и 4,3-маховые Х-22Н / Х-32, пуск произвели стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние ракетоносцы Ту-22М3; - крылатые ракеты морского базирования" Калибр", пуск произвели, предположительно, подводные лодки класса "Варшавянка" из акватории Черного моря; - квазибаллистические ракеты 9М723-1 комплексов "Искандер-М".