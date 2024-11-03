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Царьград

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Цыгане возвращаются в Коркино. "Чёрный нал" и иностранные спецслужбы. Волонтёр СВО: "Будут ломать через колено"

Цыгане возвращаются в Коркино. "Чёрный нал" и иностранные спецслужбы. Волонтёр СВО: "Будут ломать через колено"

Цыгане, кошмарившие небольшой городок Коркино Челябинской области, возвращаются в свои дома. Волонтёр СВО Алексей Живов отмечает, что всё возвращается на привычные места, но лишь временно.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Пора не говорить, а начинать делать и менять ситуацию к тому,, что желает народ!
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4 час.
ТН
Татьяна Новикова
Нечего не меняется в жизни цыган! Ворами и бандитами становятся с рождения!
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1 час.

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