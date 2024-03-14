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Обновление полиса ОМС: изменения теперь можно внести онлайн

Обновление полиса ОМС: изменения теперь можно внести онлайн

Обновление полиса ОМС: изменения теперь можно внести онлайн Мила ЯкобссонС начала года на сайте компании «АльфаСтрахование — ОМС» работает первый на рынке ОМС цифровой сервис для клиентов по обновлению персональных данных полиса, интегрированный с порталом «Госуслуг».

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