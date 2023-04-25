Генерал уверен, что пора вводить понятие «враг народа»

25 апреля соцсети раскалились от гневных постов блогеров/телеграмеров/журналистов/политологов/членов СПЧ, которых возмутила и сильно встревожила риторика члена Комитета по обороне Госдумы РФ Андрея Гурулёва, экс-заместителя командующего войсками Южного военного округа, кавалера ордена Мужества, ветерана боевых действий на Северном Кавказе и участника российской военной операции в Сирии.
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