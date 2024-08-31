Подмосковным бизнесменам разъяснили вопросы земельного контроля

Совместное заседание Экспертного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области и Межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей прокуратуры региона прошло в областном доме правительства.
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