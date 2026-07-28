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Царьград

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"Ад на Лазурном берегу": курорт миллионеров во Франции превратился в город-призрак

"Ад на Лазурном берегу": курорт миллионеров во Франции превратился в город-призрак

Один из самых престижных летних курортов Франции — полуостров Кап-Ферре в департаменте Жиронда, где традиционно отдыхают французские знаменитости и состоятельные семьи, опустел и стал напоминать "город-призрак".

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