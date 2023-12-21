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Мировое обозрение

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Власти Венгрии не хотели бы иметь общую границу с РФ — Орбан

Власти Венгрии не хотели бы иметь общую границу с РФ — Орбан

Власти Венгрии предпочитают думать о собственных делах, они не вмешиваются в вопросы чужих территорий и чужих границ, но им хотелось бы, чтобы у Венгрии не было общей границы с Россией, и чтобы между двумя странами была территория ещё одного государства.

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