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Финское «государство всеобщего благосостояния» закончилось

Финское «государство всеобщего благосостояния» закончилось

 «Финляндия оказалась в ловушке». Такими словами эксперты описывают причины, по которым чиновники этого государства предлагают резко повысить пенсионный возраст и вообще лишить своих сограждан целого ряда социальных преимуществ и льгот.

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