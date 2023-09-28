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РФ распространила проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам

РФ распространила проект заявления председателя СБ ООН по «Северным потокам

Проект заявления председателя Совета Безопасности ООН по подрыву «Северных потоков» распространила Россия, заявил 28 сентября первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

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