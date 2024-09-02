Число пользователей Интернета в Китае выросло до 1,1 миллиарда

Уровень проникновения Интернета в КНР достигает 78%Автор: Ду ЦюнфанОбщее число пользователей Интернета в Китае достигло почти 1,1 миллиарда по состоянию на июнь 2024 года, увеличившись на 7,42 миллиона по сравнению с декабрем 2023 года, при этом проникновение Интернета составило 78 процентов, говорится в отчете, опубликованном в четверг.