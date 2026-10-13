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Татар-информ

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В Челнах ветеранам СВО помогают восстановиться после пережитого на фронте

В Челнах ветеранам СВО помогают восстановиться после пережитого на фронте

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой В госпитале для ветеранов войн в Набережных Челнах участники СВО проходят не только физическую, но и психологическую реабилитацию.

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