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Хенесс о Кейне, Диасе и Олисе: «Нам повезло иметь лучшее трио в мире. «Бавария» была бы сумасшедшей, если бы рассматривала продажу одного из них»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что руководство клуба даже не рассматривает трансферы форварда Харри Кейна и вингеров Луиса Диаса и Майкла Олисе .

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