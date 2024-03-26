Форум «Российский кинорынок» стартует в Москве

В Москве с 26 по 28 марта пройдет Международный кинорынок и форум (МКиФ) «Российский кинобизнес». По сообщению организаторов, в 2024 году форум откроет календарь деловых мероприятий в новом концертном комплексе «Синема Парк Мосфильм».