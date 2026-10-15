В Музее А.С.Пушкина открылась выставка, посвящённая юбилею известной русской авангардистки Выставку, приуроченную к 140-летию Варвары Бубновой (1886 –1983), представляют три пушкинских музея - Государственный музей А.
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