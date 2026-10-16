В 2027 году в Орловской области вряд ли приступят к обновлению общественного электротранспорта. Об этом стало известно в ходе заседания комитета по развитию территорий и транспорта Орловского облсовета, прошедшего 16 октября.
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