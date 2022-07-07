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Россияне рассказали, сколько планируют потратить на летний отпуск

Россияне рассказали, сколько планируют потратить на летний отпуск

Такие данные следуют из опроса «Зарплаты.ру», результаты которого приводит ТАСС. Согласно подсчетам аналитиков, 14% респондентов готовы потратить на отпуск сумму от 110 о 130 тысяч рулей, 6% - 130-150 тысяч рублей, 7% - более 150 тысяч рублей.

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