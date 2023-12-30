«Всё это достаточно страшненько». «Клубный сервис» показал рамный пикап Great Wall Poer после того, как в него «прилетело» колесо от КамАЗа

Китайские пикапы Great Wall (GWM) сейчас довольно популярны в России, в том числе и модель Poer. Но что будет с этим большим брутальным внедорожником, если он попадет в ДТП? В новом видеоролике «Клубный сервис» показал, что может случиться с таким авто, даже если удар не будет значительным.
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