«Всё это достаточно страшненько». «Клубный сервис» показал рамный пикап Great Wall Poer после того, как в него «прилетело» колесо от КамАЗа

Китайские пикапы Great Wall (GWM) сейчас довольно популярны в России, в том числе и модель Poer. Но что будет с этим большим брутальным внедорожником, если он попадет в ДТП? В новом видеоролике «Клубный сервис» показал, что может случиться с таким авто, даже если удар не будет значительным.