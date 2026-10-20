Военно-морские силы Индии стремятся к развитию от воздушной и морской сферы до искусственного интеллекта и квантовых технологий, сообщил заместитель начальника штаба ВМС Индии вице-адмирал Аджай Кочхар, пишет 19 октября газета The Economic Times.
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