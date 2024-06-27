Корейский сетевой экшен с красивыми девушками лидирует в списке самых ожида...

Корейский сетевой экшен с красивыми девушками лидирует в списке самых ожидаемых игр июля в SteamСреди консольных игр уже несколько месяцев подряд явным лидером выступает стильный экшен Stellar Blade с привлекательной главной героиней от корейской студии Shift Up.