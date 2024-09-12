Пентагон намерен заключить контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.
Пентагон намерен смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
"МТ", поставь оценочный смайлик в виде дятла, или петуха на сковородке из М/Ф "Маша и медведь"! Очень выразительными будут смайлики и народ меньше будет ругаться друг на друга.
Ответить
10 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Один советский физик уже рассчитал последствия ядерной зимы. За это его убили в Испании. В США приняли постановление уничтожать всех тех ученых, инженеров, которые представляет угрозу интересам США. За последние лет 15-ть убили около 70-ти лучших инженеров, ученых России.
Ответить
9 час.
владимир рябченко
Они её давно моделируют начиная с Хиросимы и Нагасаки...
Ответить
7 час.
Свежие комментарии