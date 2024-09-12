Пентагон намерен смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны

Владимир Соловьев "МТ", поставь оценочный смайлик в виде дятла, или петуха на сковородке из М/Ф "Маша и медведь"! Очень выразительными будут смайлики и народ меньше будет ругаться друг на друга.

АЗ Андрей Зарубкин Один советский физик уже рассчитал последствия ядерной зимы. За это его убили в Испании. В США приняли постановление уничтожать всех тех ученых, инженеров, которые представляет угрозу интересам США. За последние лет 15-ть убили около 70-ти лучших инженеров, ученых России.