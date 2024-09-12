Политика как он...
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Политика как она есть

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Пентагон намерен смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны

Пентагон намерен смоделировать ситуацию глобальной ядерной войны

Пентагон намерен заключить контракт на проведение исследований в области воздействия ядерного оружия на аграрный сектор, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;МТ&quot;, поставь оценочный смайлик в виде дятла, или петуха на сковородке из М/Ф &quot;Маша и медведь&quot;! Очень выразительными будут смайлики и народ меньше будет ругаться друг на друга.
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10 час.
АЗ
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Один советский физик уже рассчитал последствия ядерной зимы. За это его убили в Испании. В США приняли постановление уничтожать всех тех ученых, инженеров, которые представляет угрозу интересам США. За последние лет 15-ть убили около 70-ти лучших инженеров, ученых России.
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Они её давно моделируют начиная с Хиросимы и Нагасаки...
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