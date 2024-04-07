Праздник Гавриила Благовеста 8 апреля богат на приметы, традиции, поверья и обряды AdministratorАрхангела Гавриила изображают на иконах по-разному: с белой лилией либо райской ветвью в руке, которую в день Благовещения он принес Деве Марии.