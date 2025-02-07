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В США признали нехватку сил ВСУ для остановки ВС России под Покровском

В США признали нехватку сил ВСУ для остановки ВС России под Покровском

WSJ: Украина не сможет организовать приток солдат в район Покровска Киев не сможет в ближайшем будущем организовать приток военных, чтобы остановить продвижение ВС России в районе Покровска, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военных.

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