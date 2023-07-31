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10 лучших мест в США для покупки дома для отпуска в 2023 году

10 лучших мест в США для покупки дома для отпуска в 2023 году

Покупка недвижимости — это значительная инвестиция и, как говорят некоторые эксперты, одно из лучших решений, которое вы можете принять прямо сейчас, особенно если вы планируете использовать это пространство для получения дополнительного дохода.

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