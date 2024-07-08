В Бурятии уволили медсестру, которая издевалась над пациентами

В Бурятии уволили медсестру, которая издевалась над неизлечимо больным пациентом. В Минздраве республики прокомментировали инцидент в Новобрянской участковой больнице, после того как в социальные сети попала аудиозапись с издевательствами над пациентами.
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