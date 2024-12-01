Хоронить на СВО традиционное вооружение преждевременно

Власть дронов – примерно так можно охарактеризовать современный фронт специальной военной операции. На первый взгляд, в этом видится кардинальное изменение тактики и даже стратегии ведения боевых действий.
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