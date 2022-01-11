Врач рассказал об особенностях нового штамма «омикрон»

Впервые информация о новом штамме COVID-19 «омикрон» появилась в ноябре прошлого года. Уже тогда эксперты обратили внимание на большое число мутаций в этом варианте коронавируса, которые делают его более заразным и способным уклоняться от антител.
Впервые информация о новом штамме COVID-19 «омикрон» появилась в ноябре прошлого года. Уже тогда эксперты обратили внимание на большое число мутаций в этом варианте коронавируса, которые делают его более заразным и способным уклоняться от антител.
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