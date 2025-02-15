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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Муравьева о Плющенко: «Долго с ним не созванивалась, его достаточно долго не было у нас на катке. Почему он не приехал на финал Гран-при? Лучше у него спросить»

Сегодня фигуристка Софья Муравьева выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Красноярске.

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