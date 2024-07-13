Терпение Бастрыкина и Путина лопнуло. Мигрантов выгонят из России со свистом: кого выдворят из страны

ninikooo Митусова

Выдворят 500, а въедут 25000. Только « визовый въезд» и « трудовая с грация»- никаких семей, родственников, клубов ММА и диаспор- ОПГ. Отработал по контракту- билет в зубы и айда домой, к семье, к баранам. Нечего на их родственников « социалку миллионами тратить», пусть баи их республик пекутся о своем народе.