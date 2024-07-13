Страна и люди
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Страна и люди

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Терпение Бастрыкина и Путина лопнуло. Мигрантов выгонят из России со свистом: кого выдворят из страны

Терпение Бастрыкина и Путина лопнуло. Мигрантов выгонят из России со свистом: кого выдворят из страны

МВД России подготовило законопроект, который расширяет перечень статей Кодекса об административных правонарушениях, по которым иностранных граждан смогут выдворять из РФ.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Выдворят 500, а въедут 25000. Только « визовый въезд» и « трудовая с грация»- никаких семей, родственников, клубов ММА и диаспор- ОПГ. Отработал по контракту- билет в зубы и айда домой, к семье, к баранам. Нечего на их родственников « социалку миллионами тратить», пусть баи их республик пекутся о своем народе.
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14 час.
Сергей Трофимов
всех мусульман нелегалов вон из России  и вместо них китайцев и корейцев
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14 час.
Николай ИВАНОВ
Депортировать всех родственников нарушителя и ссылка на детей это не смягчающее обстоятельство
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13 час.

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