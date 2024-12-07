Депутат АдГ Котре: Берлин не должен вмешиваться в конфликт бывших республик СССР

Депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре во время обсуждения в парламенте вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus раскритиковал соответствующее предложение.
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