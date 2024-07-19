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В Луганске сообщили об атаке ВСУ тремя ракетами ATACMS

В Луганске сообщили об атаке ВСУ тремя ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 08:43 совершили атаку на Луганск с помощью трех ракет ATACMS. Об этом 19 июля «Известиям» сообщает администрация города, отмечая, что все снаряды были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО).

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