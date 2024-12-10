Небензя: Совбез ООН может в ближайшие дни опубликовать документ по Сирии

Совет Безопасности ООН может в ближайшие дни опубликовать документ по Сирии. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Российской Федерации при всемирной организации Василий Небензя, информирует ТАСС.
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