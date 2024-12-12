В Госдуме предложили создать программу по преодолению тревоги для молодежи

Как отмечается, молодые люди всё чаще уходят в добровольную социальную изоляцию Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать программу помощи молодым людям по преодолению тревоги и одиночества, передаёт RT.
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