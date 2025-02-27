Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика

Памятник "вежливому человеку" – сотруднику подразделений сил специальных операций – установлен в самом центре крымской столицы – непосредственно рядом с тем местом, где происходили главные события Крымской весны, у нынешнего Госсовета Крыма.
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