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На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге произошел пожар

На строящейся арене «Автомобилиста» в Екатеринбурге произошел пожар

Строящееся здание «УГМК-Арены» загорелось днем в четверг. По информации Е1, возгорание произошло на крыше ледовой арены.

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